Møre

Nedgang i bubil- og caravansalet i sommar:

Trur mange sit på gjerdet

For dagleg leiar for Tellus Volda, Eirik Romestrand, er sommaren høgsesong på jobb. Når resten av oss no etter kvart har gjort oss ferdige med årets ferie ser han fram til å pakke bubilen og ta med familien på tur. Fordelen med å aldri ha ferie i fellesferien er at han i større grad får ha vegane for seg sjølv.

Etter to knallår for bubil- og caravanmarknaden har det dabba litt av i sommar. Men det er merkbart at fleire har fått auga opp for campingliv på hjul.