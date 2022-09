Møre

Eldrerådet om kommunen sine helse- og omsorgsplanar:

Uklart, ukritisk, urealistisk

F.v.: Jon Arild Kvamme Sollid, Marie Egset Haug, Kirsten Lillenes, Hermann Dahl, Brynhild Lund Notøy. (Foto: Eldrerådet)

Eldrerådet har sett på Volda kommune sine planar for helse- og omsorg, samfunnsdel av kommuneplanen og Leve heile livet-reforma. Dei meiner planane inneheld lite konkrete tiltak, og at dei omfattande dokumenta er lite tilgjengelege for dei som ikkje er datakunnige eller særskilt interesserte.