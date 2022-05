Møre

Ung «direktør» har sett spor etter seg

Athina sette fredag spor etter seg i den nystøypte dammen i hagen til Hotel Union Øye. Foto: Mariann Øye

Dottera til hotelldirektør Mariann Øye, Athina (9), sa på Norge Rundt for to år sidan at ho i framtida ville byggje ut Hotel Union Øye og få islagt dam til skøyting i hagen. No er det ein realitet!