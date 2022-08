Styret i Hornindal Skisenter AS er uroa for manglande mobildekning i Grendadalen.

Publisert: 03.08.2022 kl 13:00

– Skisenteret sitt engasjement knyt seg hovudsakleg til det faktum at dårleg mobildekning betyr dårleg tryggleik for alle som ferdast i området. I dag er det marginal eller ingen dekning langs skiløypa rundt Grendadalen. Det same gjeld for mange av hyttene i det same området, og sjølvsagt i terrenget rundt, som i større og større omfang vert brukt av hytteeigarar og tilreisande både vinter og sommar, skriv styreleiar Arve Hovdenakk i ein e-post til Volda kommune.

Han held fram at i sommar så er styret for skisenteret blitt kontakta av hytteeigar i Grendadalen som spør om det skjer noko i saka.

– Sidan styret nyleg er kontakta, og mangelen på mobildekning vert meir prekær dess fleire som brukar Grendadalen, ber vi Volda kommune vurdere å kalle aktuelle instansar inn til møte, med mål å finne ut om det kan finnast løysingar, oppmodar Hovdenakk