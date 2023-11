Frelsesarmeen opplever lengre matkøar enn tidlegare. I ei undersøking svarar ein av fem at dei er bekymra for om dei har råd til å feira ei jul med julegåver og julemat.

Publisert: 01.11.2023 kl 20:00

– Det er mange som ser at det blir vanskeleg å få til ei julefeiring i år. Utgifter til naudsynte ting som mat, varme og bustad har skote i taket dei seinaste åra, seier assisterande sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, i ei pressemelding.

Undersøkinga er gjennomført av Opinion, og viser at talet på personar som svarar at dei har utfordrande økonomi har auka frå 23 prosent til 27 prosent frå tredje til fjerde kvartal. I same gruppe svarar tre av fem at dei er uroa over om dei har råd til å feira jul i år.

– Frelsesarmeen hjelpte rekordmange fram mot, og i jula i fjor. I år ser det ut til at det blir endå fleire som treng hjelpa vår til alt frå mat, klede, gåver og fellesskap, seier Herikstad.

Ifølgje pressemeldinga, svarar åtte av ti at dei har kjøpt mindre mat eller mindre sunn mat det siste halve året. Det er om lag 82 prosent av dei. Ein av fire seier at dei har gått til sengs svoltne.