Kommuneoverlegen har gjennomført tilsyn ved Volda ungdomsskule etter at fleire elevar har klaga på innemiljøet. Resultatet av tilsynet er at kommuneoverlegen vil trekke attende godkjenninga av skulen. Men vedtaket om at det skal byggjast ny ungdomsskule gjer at kommunen får halde fram undervisninga i bygget.

Publisert: 26.11.2019 kl 13:00

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har ført tilsyn med Volda ungdomsskule etter uromeldingar frå foreldre og elevar om korleis dei opplever innemiljøet og inneklimaet.

Etter tilsynet har kommuneoverlegen kome fram til at bygget ikkje tilfredsstiller krava til moderne skuledrift, og ho rår til at politikarane trekk attende godkjenninga.

Siste godkjenning av ungdomsskulen var gjort i 2012.

– Ei ny godkjenning ville ha gitt eit urett bilde av kva statusen er for miljøforholda i skulen, skriv kommuneoverlegen i ei politisk sak som vert lagt fram for tenesteutvalet for omsorg og helse (TOH) i dag.

Opplever inneklimaet og innemiljøet som dårleg

Tilrådinga om å trekke attende godkjenninga kjem etter at det vart utført tilsyn ved ungdomsskulen i vår.

Tilsynet vart gjort etter at fleire elevar svara i ei spørjeundersøking at dei opplevde innemiljøet og inneklimaet på ungdomsskulen som dårleg.

Under tilsynet fann kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol to avvik og nokre mindre merknadar.

Det eine avviket gjaldt manglande såpedispenser, avfallsbøtte og papir på handikaptoaletta, noko som er retta opp i og dette avviket er lukka.

Men det andre avviket gjeld utforming og innreiing, noko som vert sett på som svært vanskeleg å rette på i det eksisterande skulebygget.

I si vurdering peikar Kaldhol mellom anna på at klasseromma er for små til elevtalet, at skulen berre delvis er tilrettelagt for elevar med nedsett funksjonsevne, og at uteområdet manglar skjerming for ver og vind og er lite tilrettelagt for ulike aktivitetar.

– Kommunen bør vurdere enkle tiltak

Med ei manglande godkjenning kan skulen likevel drive vidare, men det betyr at skulen må få oppfølging frå kommunen for å få på plass ei ny godkjenning.

Skular med manglande godkjenning kan bli stengt, men då skal det vere «overhengande fare for helseskade» eller «ulempene stenginga har skal stå i rimeleg forhold til helsefarane som blir unngått».

Kommuneoverlegen vurderer at desse kriteria ikkje er innfridde her, og skulen kan difor drivast vidare.

– Avviket kan rettast med det nybygget som no er under planlegging, og krev planlegging både for bygg og drift. Skuleeigar bør difor be om samtykke frå tilsynsmynde til planar for nytt bygg, samstundes med at det vert søkt om rammesøknad for tiltaket. Når bygget er klart til bruk bør rektor søke om ny godkjenning. Fram til nytt skulebygg står klart bør skulen vurdere om enkle tiltak skal settast i verk, skriv kommuneoverlegen i si vurdering.

– Ein skule som ikkje innfrir krava i forskrifta er negativt for born og unge, men sjølve vedtaket om å trekke tilbake godkjenninga kan verke positivt, fordi vi då må jobbe for å få til ei betre løysing, meiner kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.