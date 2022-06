Møre

Volding nominert til Amandapris:

– Veldig overraskande og oppmuntrande

André Folkestad er produsent for dokumentarfilmen Vær her. Foto: Arkiv

Vær her er ein av tre filmar som er nominert til beste dokumentar under årets Amanda-utdeling. André Folkestad er hovudprodusent for filmen.