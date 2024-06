Venstre prioriterer Svor-museet

Alfred Bjørlo (V) kunne måndag sleppe nyheita om at Venstre har sett av 3 millionar kroner til drift av Anders Svor museet i Hornindal i sitt framlegg til revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: 11.06.2024 kl 05:00

– No oppmodar vi regjeringspartia, og då særleg SV, som skal i forhandlingar med regjeringspartia, om å støtte dette framlegget, slik at vi kan få opna museet i år, seier Bjørlo, og held fram at Venstre har valt å løfte fram denne museumssaka etter stort engasjement blant lokale Venstre-folk over lang tid.

Openberr feil

– Dette var ei sak vi trudde kom til å løyse seg i budsjettrundane i fjor haust, og eg er overraska over at det ikkje skjedde. At museet ikkje fekk tilført midlar er ein openberr feil. Vi må erkjenne det, og få rydda opp i dette, seier Bjørlo, og held fram at Venstre no nyttar høvet til å gjere nettopp dette gjennom sitt alternative framlegg til revidert nasjonalbudsjett. I framlegget er midlane øyremerka til Svor-museet.

– 3 millionar vil vere nok til at museet kan halde ope i år, og så må ein arbeide vidare med å få på plass ei fast løyving frå staten til vidare drift. Anders Svor var ein av dei store norske bilethoggarane, og vi må ta vare på kunsten for ettertida, slår Bjørlo fast.

Bjørlo og partikollega Sveinung Rotevatn hadde nyleg besøk av Audhild Gregoriusdotter Rotevatn frå Viti, og ho understreka då viktigheita av å få på plass midlar til drift av museet.

– Ho var tydeleg på at situasjonen er akutt, seier han.

Set sin lit til regjeringa

Ei av dei som har kjempa for midlar til museet, er Brynhild Lund Notøy i Volda Venstre. Ho er takksam for at det er lett å få Venstre sine folkevalde på Stortinget i tale.

– Museet opna i 1953. Tidlegare stod kunsten på garden som Svor kom frå, og det vart lagt ned eit stort arbeid blant bygdefolket for å få opna museet. Anders Svor museet var nyoppussa til markeringa av Svor sin 150. fødselsdag i 2014, så det er ikkje i dårleg stand, fortel ho, og viser til at i tillegg til å spreie informasjon om Svor og kunsten hans, så er museet også eit fantastisk konsertlokale, som gjerne kan nyttast meir.

– Staten må sjå på levekåra til slike museum som husar skattar av nasjonal verdi, slår ho fast, og set sin lit til at regjeringa støttar Venstre i denne saka.

– Ja, vi sender ei innstendig bøn til dei andre partia om å vedta ekstraløyvinga, slik at vi kan kome vidare med denne saka, legg Bjørlo til.