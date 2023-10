Student-tv ved Høgskulen i Volda skal lage dokumentarserie om Volda Handballklubb. Serien «Volda Handball – veien tilbake» følgjer klubben sin kamp for å rykke opp igjen til eliteserien.

Publisert: 31.10.2023 kl 16:00

I beste «Welcome to Wrexham»-stil får Volda Handballklubb sin eigen dokumentarserie om klubben sin kamp for opprykk frå 1. divisjon til eliteserien.

Damelaget til Volda vert tett følgd med kamera og mikrofon på kamp, trening, reiser og i fritida.

For sjølv om ein kjenner spelarane frå handballbana er nok mange nyfikne på kva som eigentleg blir sagt i pausepraten, eller på trening. Og korleis er det til dømes når spelarane møtes på privaten til pizzakveld?

– Dette, og mykje anna vil Student-tv i Volda snart gje oss svar på når dokumentarserien «Volda handball – veien tilbake» har premiere tidleg i november. Det kunngjer Volda Handballklubb i ei pressemelding.

-Vi har fått ein makelaus tilgang, der spelarar, trenarar og klubben er veldig opne om alt, fortel regissør Erlend Tuastad til Volda Handballklubb sin nettstad.

– Vi har vore tett på spelarar og støtteapparat under kampar, og har fått vere fluge på veggen under treningar og meir private arenaer, til dømes middag heime hjå Reidar sin familie.

Bli med bak kulissane

Student-tv i Volda, som står bak denne dokumentarserien, har eksistert i mange år og har i dag om lag 80 – 90 medlemmar. Dei aller fleste av desse er studentar ved avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

– Det har i ei årrekke vore eit godt samarbeid mellom Volda Handball og Student-tv, mellom anna gjennom tv-produksjon av handballkampar, seier Idar Flo i Volda Handball team elite.

– No som denne produksjonen i år er blitt overtatt av Amedia og robotkamera, er det fint at vi likevel kan halde fram samarbeidet gjennom dette prosjektet til nytte for begge partar, fortel Flo, som også underviser fleire av desse studentane i mediefag ved høgskulen.

Til saman er det 15 personar frå Student-tv som er med på denne produksjonen, og Tuastad peikar på at desse får verdifull erfaring med prosjektleiing, teknikk og fleire andre arbeidsoppgåver som er vanleg i ein slik produksjon.

– Eg vil særleg trekke fram det å jobbe så tett på menneske der det er så viktig å utvikle eit tillitsforhold som ei spesielt verdifull erfaring, seier Tuastad.

Premiere i november

– Spelarane vart så fort vande med at vi var «fluge på veggen» at dei fortel at dei knapt let seg påverke av at dei blir filma, fortel Tuastad, som meiner at det publikum vil få sjå i stor grad er ærleg og ekte. Kvar episode vil ha eit særleg fokus på ein spelar, samtidig som kampar, treningskvardagen og miljøet rundt klubben også kjem til å spele ei viktig rolle.

– Fleire av spelarane er utadvendte og flinke til å by på seg sjølve, fortel Tuastad, som sit igjen med eit svært godt inntrykk av spelarar, trenarar og klubben.

– Då vi lanserte traileren til serien fekk vi enormt mykje positiv respons. Det er utruleg kjekt å sjå det store engasjementet som det er kring handball i Volda, avsluttar han.

Episodane vil kome med ujamne mellomrom, og viss alt går etter planen vil dei tre fyrste bli vist før jul.