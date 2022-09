Møre

Uroa for korona-utgifter:

– Verkeleg bekymra

Spenninga er stor i Ørsta kommune i høve kva staten kompenserer av utgifter knytt til pandemien i 2022. Eit nedsett utval skal konkludere i saka i løpet av denne månaden.

Tidleg på året låg Ørsta på landstoppen for koronasmitte. Dei var lova full kompensasjon for utgiftene det førte med seg, men ein kontrabeskjed før sommaren skaper no usikkerheit.