Symjeskulen har store utfordringar:

Anne-Britt Hallaråker (i midten) med slagordet «Real Heroes teach people to swim» på t-skjorta under kommunestyremøtet der det vart orientert om stenginga av symjehallen i Idrettsbygget. Ho er no redd symjeskulen til VTI Symjegruppa vil miste kompetansen dei har brukt mykje tid og ressursar å byggje opp. Foto: Tore Aarflot