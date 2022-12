– Vi kan ikkje bestille bildelar på nett

– Ein kunde av Autodata er råka av eit nettangrep. Autodata har stengt nettsida si for å fikse og handtere angrepet. Men vi reknar med at nettsida er oppe å gå raskt, seier Jan Martin Starheim dagleg leiar ved BilXtra Ørsta og Nordfjordeid.

Publisert: 13.12.2022 kl 15:17

– I mellomtida kan kundar kontakte oss på telefon eller møte opp i butikken for å bestille delar, seier Starheim.

Om du skal bestille bildelar i dag - så opplev du problem med å logge inn på Autodata og kan ikkje bestille direkte ifrå nettsida. På nettsida til Norsk Bildelkatalog kan ein logge inn, men ikkje sjekke lagerstatus eller bestille bildelar. Dette bekreftar Starheim.

Det er spesielt nokon bilverkstadar som vart råka av manglande bestillingsmoglegheit i dag. BilXtra er ikkje råka av nettangrepet, og Starheim beskriv datasikkerheita som høg.

BilXtra er open som vanleg

– Vi har andre system som sikrar at vi kan levere varer som normalt. Men vi manglar eit system som gjer det lettare å finne varene, og vi kan ikkje bestille direkte av leverandøren via nett. I butikken vår i Hovdebygda får kundane varene direkte. Angrepet på den eine kunden til Autodata er ikkje dramatisk for oss. Vi har open butikk og sel varer som vanleg, seier Starheim.

Han legg til at BilXtra har backup løysing til slike situasjonar. No i kulda har dei selt mange varer og spesielt mange batteri, då kulda har gjeve startproblem for bilar.

– Vi treng systemet også. Eg håpar det er oppe å gå igjen snart, avsluttar Starheim.