Møre

Helse- og omsorgstenester for framtida:

– Vi må førebu oss på endringar

Kommunalsjef for helse og omsorg i Volda kommune, Svein Berg-Rusten, vil ha politikarar og innbyggjarar med i diskusjonen om korleis helsetenestene skal vere i åra framover. (Arkivfoto)

Med auke i eldre over 80 år og auke i talet på yngre brukarar av helse- og omsorgstenester, må Volda kommune ta stilling til spørsmålet om korleis ein skal rigge seg for å møte utfordringane. – Korleis skal helse- og omsorgstenesta sjå ut i 2040? Vi kan ikkje lukke augo og tenkje at vi skal gjere alt slik det er gjort før. Vi må få med innbyggjarane i diskusjonen så vi alle deler det same utfordringsbiletet, seier kommunedirektør Rune Sjurgard.