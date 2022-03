Møre

– Vi skal ikkje ha noko nytt InnOvata!

Vil Volda kommune signere kontrakt for nytt symjeanlegg innan fristen, og heller ta imot eit eventuelt erstatningskrav etter handsaminga i KOFA? Eller vil dei vente og risikere ny anbodskonkurranse og sannsynleg prisauke? Foto: Christie & Opsahl AS/Stefan Ekberg Arkitekter AS

Volda-ordførar Sølvi Dimmen (Sp) seier politikarane no jobbar på spreng for å unngå eit mageplask i symjehall-saka. Volda kommune ventar på handsaming i klagenemnda for offentlege anskaffingar, samstundes som vedståingsfristen for kontrakten med Christie & Opsahl nærmar seg.