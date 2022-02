Møre

Positive til Alti-utviding:

– Viktig prosjekt for Ørsta sentrum

Førebelse skisser for nye Alti kjøpesenter, som vert 30.000 kvadrat større, med fleire forretningar og 75 bueiningar over totalt sju plan. No er arkitekt i gong med å utarbeide skisser. (Arkiv)

Formannskapet i Ørsta er glade for at Alti AS satsar vidare i Ørsta, med utviding av kjøpesenteret med fleire forretningar og leilegheiter. – Dette gjer sentrum attraktivt og kan få ringverknadar for andre tilbod i sentrum.