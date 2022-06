Møre

Meir tilgjengeleg utlånssentral:

Vil at Ørsta vert med i BUA-nettverket

Marit Aklestad (SV) etterlyser ein meir tilgjengeleg utlånssentral for folket gjennom BUA-løysinga. (Arkiv)

Marit Aklestad (SV) har i grunngjeve spørsmål til ordføraren bede om at kommunen vert med i BUA-nettverket, ei enkel digital løysing, slik at utlånssentralen vert meir brukarvenleg for innbyggjarane.