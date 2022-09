Møre

Til fordel for Møre og Romsdal tingrett:

Vil byggje om i Røysbakken 7

Går alt etter planen vert det lokale for Møre og Romsdal tingrett i lokala der Europris var etablert i Volda sentrum, før dei flytta til Rotset.

Tiltakshavar Tømrer Eiendom AS har no søkt Volda kommune om endring av bygg innvendig og utvendig, bruksendring og endring i tekniske installasjonar i bygg, for å tilpasse dei tidlegare Europris-lokala til lokale for Møre og Romsdal tingrett.