Møre

Vil gjere Møre og Romsdal til Nord-Europas beste reisemål på kultur og natur

Spektakulær natur og kulturopplevingar skal trekke folk til fylket – heile året. Foto: Halvard Alvik / NTB / NPK

Destinasjon Ålesund og Sunnmøre og Visit Nordmøre og Romsdal AS får to millionar kroner til prosjekt som skal utvikle fylket til Nord-Europas beste reisemål for kultur- og naturbaserte opplevingar.