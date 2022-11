Møre

Vil ha styrka bemanning

Hornindal barnehage. (Arkivfoto)

I budsjetthandsaminga i fjor vart det sett av midlar til å styrke bemanninga i småbarnsavdelingane i barnehagane i Volda kommune. No meiner SU i Hornindal barnehage at ei styrking av bemanninga i storbarnsavdelingane må bli eit tema i budsjettet for neste år.