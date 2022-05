Møre

Vil i dialog om å realisere Aasenkvartalet

Visjon for prosjektet Aasenkvartalet er at ein skal skape eit signalbygg med arkitektonisk kvalitet som vert lagt merke til. Det skal ha eit moderne og innovativt preg og signalisere eit ope og inkluderande bygg. Det skal vere attraktivt å kome dit, både for dei som har arbeidsstaden sin der, innbyggjarane i Volda, studentar og besøkande. Foto: Ratio Arkitekter AS

Aasenkvartalet i Volda skal bidra til å utvikle fylket som ein attraktiv bu- og arbeidsmarknad. No vil fylkeskommunedirektøren gå i dialog med Volda Utvikling AS og Volda kommune om eit samarbeid for å realisere Aasenkvartalet.