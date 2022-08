Møre

Vil ikkje ta over privat veg på Folkestad

Vegen det er snakk om er vegen til venstre i biletet, som går oppover bygda. Foto: Tore Aarflot/Aarflot Media

Volda kommune vart nyleg kontakta av oppsitjarar langs vegen Vollen på Folkestad, som ynskte at kommunen skulle ta over ansvaret for drift og vedlikehald av vegen. No har dei fått svar.