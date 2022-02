Møre

Vil legge ned koparnettet på Straumshamn

Straumshamn. Foto: Illustrasjonsfoto

Innbyggjarane i Straumshamn og Bjørkedalen har fått beskjed frå Telenor om at koparnettet fasast ut 25. mai, noko som kan bety at folk ikkje lenger vil ha mobildekning. Volda kommune krev at Telenor held seg til nasjonale vedtak.