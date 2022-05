Møre

Vil redde Jungelen

Mange foreldre og born møtte opp på kort varsel for å vise si støtte til bevaring av Jungelen ved Øyra skule laurdag. Foto: Sølvi Brudevoll

– Vi vil gjere eit siste forsøk på å berge denne flotte leikeplassen for borna våre, seier representantar frå FAU ved Øyra skule. - Høgskulen har sagt ja til ein 10-års leigeavtale med moglegheit for forlenging. Dette gjer at saka om Jungelen stiller seg veldig annleis enn då kommunestyret vedtok å seie opp leigeavtalen.