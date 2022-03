Møre

Formannskapet positive til tinghus-planar:

Vil selje sentrumstomt til Bjørn Dæhlie

Bjørn Dæhlie stilte i formannskapet via videolink, og orienterte om planane for nytt tinghus i Volda sentrum. Foto: Erling Olav Storegjerde

Bjørn Dæhlie vil byggje tinghus i Volda sentrum, og Volda formannskap er positive til at selskapet Sisa Invest AS kan få kjøpe ei kommunal tomt å byggje på. – Om de vil selje til oss så vil vi brette opp ermene og byggje eit tinghus til berikelse for Volda sentrum, sa Bjørn Dæhlie.