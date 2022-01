Vil selje prestegarden på Sæbø: – No har vi teke eit val om å anvende denne eigedomen, og det er positivt for Sæbø. Framtida for Sæbø ligg mykje rundt om denne eigedomen og korleis den skal utviklast. Vi kan ikkje gå i gong med å verne noko som ikkje er verneverdig, seier Idar Henning Vatne (FrP), om vedtaket i samfunnsutvalet.