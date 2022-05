Møre

Vil stengje del av Engesetvegen

Skisse som syner vegstubben som er føreslege stengd for gjennomkøyring, og framlegg til «omkøyringsveg» for dei gåande. Foto: Skisse

Entreprenøren som gjer utbetringsarbeid i Engesetvegen, Kveen AS, har no søkt Volda kommune om å få stengje ein del av vegen for gjennomkøyring i perioden 25. mai til 8. juli.