Vil utsetje bygging av symjehall i minimum fire år

Det er stort behov for eit nytt og samlande symjebasseng for skular, barnehagar, organisasjonar og symjeklubben i Ørsta. Men med dei økonomiske utfordringane kommunen står ovanfor, kan saka verte utsett til neste planperiode (2023-2027).

Publisert: 28.11.2019 kl 07:00

Det var Per Are Sørheim (H) som fremma forslaget om å utsetje bygging av symjeanlegget, då saka vart handsama i Ørsta formannskap tysdag.

– Det er ikkje tvil om at behovet er der, men eg sat heile søndag å studerte budsjettet. Dette vert ekstremt krevjande, og drifta må i så tilfelle skjerpast kraftig. Vi kjem ikkje til å kunne lande både nye skular, Dalevegen og eit nytt symjeanlegg. Vi må prioritere skulane, og i beste fall kan vi byggje symjehall i neste periode, seier han, og viser til at voldingane sit i same båt.

– Volda kjem til å byggje no, truleg same type anlegg som vi no vurderer. Då sit vi att med to halvgode anlegg i begge kommunar. Det beste ville vere om vi slo saman kommunane og fann ut av kommunedrifta saman.

Uaktuelt med badeland

Heile formannskapet var samde i behovet, men dei delte også Høgre si uro kring den økonomiske stoda. Formannskapet fekk lagt fram tre alternativ, og politikarane var samde i å gå får det billigaste alternativet.

Dette alternative vil tilfredsstille lovpålagde og elementære behov, samt symjegrupper, skular, lag og foreiningar sine behov. Men det vert lite attraksjonar som lokkar småbarnsfamiliar og andre betalande gjestar. Kommunen kan eventuelt velje tilleggsfasilitetar, som stupetårn og barnelagune.

Anlegget vil verte tilknytt Ørstahallen, innanfor ei samla investeringsramme på 95,5 millionar kroner inkl. mva, med ein netto kostnad for Ørsta kommune på 54,1 millionar kroner.

Årlege driftskostnadar er sett til 5,4 millionar kroner dersom anlegget er ope i 20 % av tida for betalande gjestar. Ørsta kommune eig og driftar i dag tre basseng, og ingen av desse driftar etter dagens bygningstekniske krav.

– Badeland kan vi ikkje prioritere. Det er ikkje dekning for tre badeland i eit område med same befolkningsgrunnlag, og ein vil øydeleggje for andre si drift, meiner Hans Olav Myklebust (Frp).

– Det vert litt som «Bukkane-bruse på badeland». Alle likar badeland, men der er også eit troll. Vi har ikkje bruk for eit økonomisk troll no. Vi bør gå for ei opning på 20 % slik at flest mogleg får bruke bassenga, og ei plassering i sentrum vil verte ei styrke for Ørsta, seier Marit Aklestad (SV).



Vil ha fleire garderobesett

Myklebust var noko bekymra over at driftskostnadane vil auke frå dagens 1,6 millionar kroner til 5,4 millionar kroner.

– Drifta er meir enn tre gongar høgare. Om vi skal byggje no, må det vere for å kunne gje meir opplæring enn vi gjer. I dag er vi på eit minimum for sentrumselevane og andre har for lite tid i bassenget. Vi bør leggje inn fleire garderobesett for samkøyring, seier han, og fekk støtte frå fleire hald.

– Det må vere to sett med garderobar, slik ein unngår at ulike aldrar og grupper, som ungdomsskuleelevar og småbarn må dele garderobar. Vi bør ta omsyn til at folk vegrar seg for å dusje og leggje inn skjerming i dusjane. Vi må elles tenkje på den økonomiske stoda og vere edruelege når vi vel opsjonar, seier Synnøve Rekkedal Hill (Sp).

– Vi må gjere ei skikkeleg behovsanalyse. Det vert mange brukarar i skuletida, så mogleg må vi leggje inn skiljeveggar i treningsbassenget for å køyre fleire grupper parallelt. Då kan det vere at tre garderobesett er tingen. Skjerma dusjløysing trur eg ikkje vert fordyrande, for ei våtsone må ein ha uansett, og elles er det berre vegger, seier Kristin Riise (Sp).

– Det er ikkje noko som vert brukt meir enn eit varmtvassbasseng, av gravide, babyar, eldre, funksjonshemma. Kanskje bør vi utvide dette, meiner Karen Høydal (Ap).

Billigaste alternativ, men utsetjing om ein må

– Dette verkar fornuftig, men klarer vi å prioritere det økonomisk? Eg er usikker på om vi bør gå for dette no eller sjå saka i samanheng med budsjettet. Dessutan er det mange spørsmål vi må lande knytt til fasilitetar, seier Per Ivar Lied (Sp).

– Vi må byggje Dalevegen, Sæbø barnehage og skule, og Velle neste. Det er lagt inn 130 millionar kroner for Velle, eg trur vi kan knipe dette ned til mellom 80–90 millionar. Vi er oppe i 337 millionar i investeringsplanen, og vi må nok stryke ein del, seier ordførar Stein Aam (Sp).

Lied og Sørheim gjekk saman om eit framlegg vil vedtak som vart samrøystes vedteke:

1: Ørsta kommunestyre vedtek at alternativ 1 skal liggje til grunn for vidare arbeid med ny symjehall i tilknyting til Ørstahallen. Prosjektet vert å utføre i kommunal regi.

2: Økonomisituasjonen i Ørsta kommune gjer at vi bør prioritere om prosjektet skal gjennomførast i denne eller i den komande økonomiplanperioden. Vidare tidsplan for investering blir avgjort i budsjettsaka i desember.

3: Forprosjektet skal avklare spørsmål rundt drift, tilleggsopsjonar og endeleg finansiering.