Møre

Samlar Kia og Peugeot:

Volda Bilsenter og Volda Bil har fusjonert

Bjørn Bjørneset, Roger Bjørke og Per Magne Mork ved Volda Bil. Her står dei saman med to av dei mest etterspurde modellane av Kia og Peugeot i 2021. – Det var naturleg å samle oss der verkstaden er. Publikum finn oss her, og vi får stadig nye kundar, seier karane. Foto: Liv Jorunn Nyhagen

No kan du kjøpe både Peugeot og Kia under same tak i Volda. Volda Bilsenter og Volda Bil fusjonerte ved årsskiftet, og har samla aktiviteten sin hos Volda Bil.