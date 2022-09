Møre

Handball

Volda klare for 4.runde i NM

vann 30-23 i Levanger

Ti mål stoppa kaptein Kine Kvalsund på i kampen mot Levanger og er tilbake for fullt etter ei ankelskade. Foto: Arkivfoto Ove Krumsvik

Voldadamene er klare for 4.runde i NM etter at dei onsdag kveld vann 30-23 over 1. divisjonslaget Levanger i Trønderhallen.