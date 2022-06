Møre

Volda SV sin miljøpris 2022 går til Fram

Volda SV sin miljøpris gjekk i år til Fram, som har ansvar for kollektivtilbodet i Møre og Romsdal. Det var den delen som driv med bussar som fekk prisen. Svein Ivar Aarskog, som er fagansvarleg for buss på Samferdselsavdelinga i fylket, tok imot prisen av leiar i Volda SV, Ingrid Opedal.

