Møre

Forskar på feite flows:

Volding vert doktor i rap

Kjell Andreas Oddekalv frå Volda. (Pressefoto)

Andreas Oddekalv frå Volda er rappar og rap-forskar, og skal forsvare doktorgradsavhandlinga «What Makes the Shit Dope? The Techniques and Analysis of Rap Flows» ved Universitetet i Oslo.